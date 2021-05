Siatkarze Legii awansowali do I ligi!

W trzecim meczu turnieju finałowego o awans do I ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała z drużyną SMS PZPS Spała 3-1. Dzięki temu zwycięstwu legioniści zapewnili sobie awans do I ligi! W niedzielę "Wojskowych" czeka ostatni mecz turnieju z SPS Chrobry Głogów, który także wygrał 3 mecze i obok Legii w przyszłym sezonie zagra w I lidze. II liga: SMS PZPS Spała 1-3 Legia Warszawa Sety: 27-25, 20-25, 21-25, 20-25 Tabela grupy finałowej: [punkty, sety] 1. Legia Warszawa 4 6-3 2. SPS Chrobry Głogów 4 6-2 3. AZS Częstochowa 2 4-6 4. SMS PZPS Spała 2 1-6

Kajtus Czarodziej - 50 minut temu, *.68.151 Brawo Panowie! Serdecznie GRATULUJE!!! odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Brawo! W końcu do tego doszło. Dwa lata temu było blisko, rok temu rozczarowująco daleko. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com I nigdy nie wybacze temu palantowi(tak, palantowi) jakim jest Drzyzga. Bo przez niego wyjechalem do Grecji, a moglem grac w Legii (za mniejsza kase nawet). Wal sie Drzyzga. odpowiedz

CWKS (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu:

Ale któremu, bo ja słyszałem o trzech :) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @CWKS (L) : chyba wojciech drzyzga, ten ktory byl trenerem Legii a pozniej "ekspertem" komentatorem w tv odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Brawo Legia! BRAWO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zayeeeeeebiscieeee! Gratuluje! Swietne zwyciestwo! Awans!

BRAWO!!!! odpowiedz

Staty - 2 godziny temu, *.chello.pl Panowie wielkie gratulacje. Idziemy za ciosem i za rok kolejny awans. odpowiedz

