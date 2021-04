U-16: Powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski

Trener reprezentacji Polski do lat 16 (rocznik 2005) Dariusz Gęsior przedstawił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, które odbędzie się w Szamotułach w dniach 9-13 maja. W tym gronie znalazło się czterech zawodników Legii - Maciej Bochniak, Bartosz Mikołajczyk, Jakub Murawski oraz Wiktor Puciłowski. Kadra: Hubert Dorczyk (AP Reissa Poznań), Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Piotr Pardel, Patryk Rychlik (obaj FASE Szczecin), Jan Adamski (Górnik Zabrze), Miłosz Skowronek, Damian Wojdakowski (obaj Jagiellonia Białystok), Krystian Okoniewski (Lechia Gdańsk), Maksymilian Dziuba, Bartosz Tomaszewski, Mateusz Wójcik, Dawid Zięba (wszyscy Lech Poznań), Maciej Bochniak, Bartosz Mikołajczyk, Jakub Murawski, Wiktor Puciłowski (wszyscy Legia Warszawa) , Miłosz Rogula (Raków Częstochowa), Jakub Jędrasik, Bartosz Płocki (obaj UKS SMS Łódź), Marcel Mendes-Dudziński (Pogoń Szczecin), Kacper Masiak, Szymon Panasiuk, Oliwier Sławiński, Kacper Terlecki (wszyscy Zagłębie Lubin).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.