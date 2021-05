Koszykówka

Jankowski: Chcemy zadomowić się w ligowej czołówce

Środa, 5 maja 2021 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

- Zagraliśmy świetny sezon, byliśmy w TOP 4, o czym nie mogliśmy nawet marzyć przed sezonem. Trzeba się cieszyć z tego co osiągnęliśmy. Jeśli przegrywa się brązowy medal, w trzecim meczu, w ostatniej sekundzie dogrywki, gdzie w małych punktach trójmeczu jest remis 242:242, to znaczy, że to była kwestia pecha, a nie tego, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Pech dotknął akurat nas, ale to nie może przekreślić tego, jak graliśmy przez cały sezon - mówi w rozmowie z Legiakosz.com Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej koszykarskiej Legii.



Legia może pochwalić się stuprocentową skutecznością w ostatnim sezonie pod względem trafionych transferów - zarówno tych dokonywanych przed sezonem, jak i tych przeprowadzanych w trakcie rozgrywek. - To przede wszystkim praca sztabu szkoleniowego, przede wszystkim Wojtka Kamińskiego, ale również Marka Zapałowskiego. To wszystko paradoksalnie miało miejsce pomimo sporych ograniczeń finansowych. Kiedy się ma mniej pieniędzy, to wydaje się je dużo ostrożniej, niż kiedy ma się ich sporo więcej - jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to coś w tym jest. Pracujemy wtedy dużo rozważniej i pewne ryzyko, które podjęliśmy choćby w przypadku Morrisa, opłaciło się. Pamiętajmy, że Jamel był zawodnikiem po kontuzji, a u nas odbudował się. Faktycznie w tym sezonie nie było takiego transferu z naszej strony, o którym moglibyśmy powiedzieć, że był nietrafiony - mówi Jankowski.



Niewykluczone, że Morrisa - najlepszego strzelca Legii w sezonie 2020/21, który obecnie występuje we francuskiej ekstraklasie, zobaczymy jeszcze w barwach Legii. - Na pewno złożymy Jamelowi ofertę, bo tak jesteśmy umówieni z samym zawodnikiem. Na pewno ten koszykarz wszedł na poziom europejski i może być tak, że nie będzie nas na niego stać. Zobaczymy po zakończeniu przez niego sezonu we Francji. Jamel świetnie się czuł w Warszawie i na pewno fajnie by było, gdyby został z nami na kolejny sezon - mówi Jankowski.



Koszykarska Legia planuje, że budżet na sezon 2021/22 będzie nieco wyższy niż ten ostatni, a celem klubu jest łączenie rozgrywek ligowych z europejskimi pucharami. W samej PLK legioniści chcą się zadomowić na stałe w ścisłej czołówce. - Będzie bardzo trudne powtórzenie wyniku z tego sezonu, być może faktycznie trudniejsze, ale na pewno nie poddajemy się. Chcemy znowu być niespodzianką kolejnych rozgrywek. Chcemy zadomowić się w czołówce Polskiej Ligi Koszykówki - uważa Jankowski.



