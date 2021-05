Siatkówka

Pamiątkowe koszulki siatkarskiej Legii

Poniedziałek, 10 maja 2021 r. 14:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii wywalczyli w poprzedni weekend awans do I ligi, a w trakcie świętowania tego sukcesu nasi zawodnicy założyli przygotowane specjalnie na tę okazję, okazjonalne koszulki "Mamy awans". Sekcja siatkówki zachęca wszystkich kibiców do zakupu pamiątkowych koszulek, które zamawiać można mailowo. Koszt to ok. 50 złotych wraz z przesyłką.



Zainteresowani proszeni są o wysłanie maila na adres legiasiatkowka@gmail.com, w którym należy podać liczbę zamawianych koszulek oraz rozmiar. Zamówienia możliwe są do 30 maja.