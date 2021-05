Na koniec przygotowań sparingi z Wisłą Płock i Lechią

Piłkarze Legii rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w drugim tygodniu czerwca. Pierwsza faza treningów odbędzie się w ośrodku w Urszulinie, a 16 czerwca zespół wyruszy do Leogang na zgrupowanie. W Austrii drużyna Czesława Michniewicza ma rozegrać trzy sparingi. Po powrocie, który zaplanowano na 24 czerwca, odbędą się jeszcze gry kontrolne. Ostatnią przed rozpoczęciem zmagań w europejskich pucharach będzie starcie z Wisłą Płock. Mecz zaplanowano na 3 lipca w Legia Training Center. Wcześniej, 30 czerwca, rywalem zespołu trenera Czesława Michniewicza będzie Lechia Gdańsk.

