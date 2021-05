Gimnastyka

18 medali legionistek na Dolnym Śląsku

Piątek, 14 maja 2021 r. 09:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczki sekcji gimnastyki artystycznej Legii wzięły udział w 47. międzynarodowym turnieju w gimnastyce artystycznej o Puchar Prezydenta Wrocławia "Wrocław Cup", z którego przywiozły 8 medali. Organizatorem zawodów był AZS Wrocław. Trenerkami legionistek są Elena Kamilova, Svitlana Tuzhykova i Kateryna Nylypiuk.



Wcześniej 20. legionistek startowało w ogólnopolskich zawodach organizowanych przez AZS Wrocław oraz GimArt Siechnice, gdzie zdobyły 10 medali - trenerkami tej grupy zawodniczek są Irina Linnik, Olga Skibitska i Oksana Majdanska.



Wyniki legionistek w turnieju Wrocław Cup:

rocznik 2014: 1. Aniela Wąchocka (B), 1. Zofia Sablińska (A), 2. Pola Żak (A)

rocznik 2013: 2. Adrianna Troszczyńska (B)

rocznik 2012: 3. Marcelina Plona (A), 6. Dąbrówka Kulawiak (B)

rocznik 2011: 5. Stella Rodziewicz (B), 11. Sonia Baranowa (A)

rocznik 2010: 11. Kalina Szydlak (A), 16. Paula Zakarzewska (A)

rocznik 2009: 3. Aleksandra Łucjanek (A), 10. Maria Kluza (A)

rocznik 2008: 3. Hanna Sablińska (A), 5. Zofia Dec (A), 7. Anastazja Baranowa (a)

roczniki 2006/07: 1. Amelia Moneta (A), 6. Dominika Włodarczyk (A), 10. Hanna Kulawiak (A)

Wyniki legionistek w Ogólnopolskich zawodach we Wrocławiu:

rocznik 2011: 2. Barbara Jędrusik (B-light), 5. Zofia Kalinowska (B-light), 5. Arina Chabibulina (C-light), 6. Hanna Olszewska (B-light), 10. Lidia Szwajkowska (C)

rocznik 2010: 1. Kaja Kozdrowicka (B-light), 3. Aleksandra Anurina (C-light), 4. Antonina Zbrzeźniak-Kapis (C-light), 5. Hanna Goszcz (C)

rocznik 2009: 1. Paula Kacprzak (B-light), 2. Karina Gryżewska (B-light)

rocznik 2008: 2. Natalia Pierścińska (C), 2. Natasza Bogucka (B-light), 3. Weronika Neverovskaya (B-light), 5. Misheel Tserendemberel (B-light), 5. Julia Stradomska (C), 6. Maja Zawacka (B-light)

rocznik 2007 i starsze: 1. Dominika Kawecka (B-light), 2. Natalia Scecewicz (B-light), 5. Weronika Klujszo (C)