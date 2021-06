Pięciobój

Wyniki legionistów na MŚ w Kairze

Niedziela, 13 czerwca 2021 r. 17:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Oktawia Nowacka i Daniel Ławrynowicz nie zdołali awansować do finału podczas Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym, które rozegrano w Kaire. Nowacka w pływaniu uzyskała czas 2:18,52 min., ale w turnieju szermierczym zadała tylko 14 trafień, przez co spadła na pozycję 25. przed biegiem ze strzelaniem. Legionistka odrobiła tylko część strat i ukończyła kwalifikacje na pozycji 24., co nie dało jej kwalifikacji do czołowej 36.



Daniel Ławrynowicz w turnieju szermierczym zadał 11 trafień, a po dwóch konkurencjach plasował się dopiero na 20. pozycji. Nasz pięcioboista ostatecznie dotarł do mety jako 27. zawodnik i również nie zakwalifikował się do finału. Mistrzostwa Świata w Egipcie były ostatnią szansą na wywalczenie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio - przepustkę zdobyli tylko medaliści MŚ.