Leogang: Wytrzymałość, plenerowa siłownia, taktyka - 3. dzień

W Leogang trwa ciężka praca. Z samego rana sztab szkoleniowy przygotował dla piłkarzy wymagający trening. W ramach intensywnej rozgrzewki zawodnicy biegali w określonym tempie oraz wykonywali serię ćwiczeń w plenerowej siłowni, którą trenerzy stworzyli przy linii bocznej boiska. Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka Osobno ćwiczyli bramkarze, ale mieli równie ciężko. Zajęcia rozpoczęły się dla nich od ćwiczeń z piłkami lekarskimi, taśmami i wyskokami. Pot lał się strumieniami. Kacper Tobiasz zaproponował w pewnym momencie, żeby któregoś zorganizować dzień na opak. Wówczas trójka trenerów - Dowhań, Pereira i Białostocki - miałaby się wcielić w rolę młodych golkiperów. Ostatnia faza zajęć była to czysta taktyka. Trener Czesław Michniewicz rozpoczął budowanie drużyny od linii obrony, a reszta zawodników uważnie przyswajała nową wiedzę z boku. W kolejnych minutach dołączały kolejne elementy układanki, aż w końcu na placu pojawiła się linia ataku. W rolę rywali dla pierwszej jedenastki wcielili się młodsi zawodnicy. W trakcie ćwiczeń nastąpiły roszady ja Skład: Miszta (Tobiasz) - Jędrzejczyk (Nawrocki), Wieteska, Hołownia (Abu Hanna) - Skibicki, Andre Martins, Slisz, Mladenović - Kapustka (Muci), Rafael Lopes (Emreli), Luquinhas (Kostorz) W południe do hotelu dotarł Artur Boruc i powinien pojawić się na popołudniowym treningu. Po południu legionistów czeka jeszcze cięższa jednostka treningowa, a apogeum obciążeń ma nastąpić w sobotę.

