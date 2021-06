Cholewiak piłkarzem Górnika Zabrze

Mateusz Cholewiak, który przez ostatnie 1,5 roku występował w barwach Legii Warszawa, związał się dziś kontraktem z Górnikiem Zabrze. 31-latek podpisał z zabrzanami dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Cholewiak do Legii w zimą 2020 roku. Od początku traktowany był jako uzupełnienie składu, ale jednak w jego umiejętności i styl gry mocno wierzył ówczesny trener - Aleksandar Vuković. Podczas swojego pobytu w Legii Cholewiak nie zawiódł, a raczej spisał się na miarę oczekiwań. Nie spodziewano się, że nagle odmieni grę Legii i stanie się jej filarem, a raczej, że w ważnych momentach będzie potrafił wejść z ławki i dać z siebie wszystko. W sumie Cholewiak zagrał w Legii w 23 spotkaniach, strzelając 4 gole, z czego trzy w poprzednim sezonie. W tym pokonał bramkarza tylko raz - wpisał się na listę strzelców jako jedyny w meczu Pucharu Polski z Widzewem Łódź.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hautausmaa - 8 minut temu, *.tpnet.pl Zdrajca! Miał nigdy nie iść do Górnika ani do Korony Kielce! odpowiedz

chrisSiekierki - 8 minut temu, *.vectranet.pl Wirtuozem nie był ale był waleczny i w grę wkładał serce , dzięki za grę i powodzenia. odpowiedz

:) - 10 minut temu, *.chello.pl Powodzenia, fajnie ze zostanie w ekstraklasie odpowiedz

Kos - 55 minut temu, *.plus.pl Powodzenia w meczach z naszymi ligowymi rywalami. Dzięki za zaangażowanie w grę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.