Dzień Dziecka z Legią w Szczecinku

Środa, 23 czerwca 2021 r. 09:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W tym roku po raz trzeci, szczecineccy legioniści zorganizowali Dzień Dziecka, który był doskonałą okazją do zabawy dla najmłodszych, a jednocześnie okazją do zaszczepienia im miłości do Legii Warszawa. Wspaniała uroczystość miała miejsce w sobotę, 19 czerwca.



Fotoreportaż z Dnia Dziecka - 19 zdjęć



Przygotowania do imprezy trwały długo, ale jak zwykle organizacja stała na najwyższym poziomie. Pogoda sprzyjała organizatorom - w niezwykle słoneczny dzień dzieci miały okazję spędzić kilka godzin na świeżym powietrzu, doskonale się bawiąc. Dla najmłodszych przygotowane zostały dmuchane zamki, były również zabawy z animatorem, czy malowanie twarzy. Sporym zainteresowaniem cieszyły się bitwy na bomby wodne, a ponadto przygotowano konkursy z nagrodami.



Dla wszystkich przygotowany został darmowy poczęstunek - zarówno na ciepło, jak i w postaci lodów, popcornu, czy oczywiście zimnych napojów. W ramach Dnia Dziecka, w hali SP4 przy ulicy Jasnej 2, zorganizowano spotkanie towarzyskie pomiędzy futsalistami Legii oraz Wielimem Szczecinek. Wynik spotkania oczywiście był sprawą drugorzędną, a najważniejsza była dobra zabawa.



Zwieńczeniem imprezy był okazały pokaz fajerwerków, który rozświetlił niebo nad legijnym Szczecinkiem, oczywiście wraz z głośnymi śpiewami kibiców. Gratulacje dla organizatorów za wspaniałą imprezę i szerzenie miłości do Legii Warszawa.