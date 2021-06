Koszykówka

Josh Sharkey nowym zawodnikiem Legii

Środa, 23 czerwca 2021 r.

Koszykarska Legia zakontraktowała piątego nowego zawodnika na sezon 2021/22, w tym czwartego obcokrajowca. Nowym graczem naszego klubu został 23-letni amerykański rozgrywający, Josh Sharkey. Dla mierzącego 175 centymetrów gracza, nadchodzące rozgrywki będą drugimi w Europie.



Absolwent uczelni Samford, po czterech latach występów w NCAA w Samford Bulldogs, w minionym sezonie występował w drugiej Bundeslidze, w zespole Tubingen Tigers. W barwach niemieckiego klubu, Sharkey zdobywał średnio 15,2 pkt. i notował 5,6 asysty w ciągu 24 minut spędzanych na parkiecie. W jednym ze spotkań ProA, przeciwko Paderborn Baskets, zdobył 28 punktów i zaliczył 12 asyst. W ostatnim sezonie Sharkey rzadko rzucał z dystansu - oddał zaledwie 37 rzutów za 3 w 18 meczach, trafiając 16 z nich (43,2 procent). W ostatnich dwóch sezonach w NCAA notował skuteczność za 3 na poziomie 35,0 (41/117) i 30,9 procent (30/97).







- Dołączyłem do Legii, bo wiem, że będę walczył tam o najwyższe cele. Razem z trenerem Kamińskim mamy wspólną wizję gry, wiem, że w Legii będę miał okazję współpracy z ludźmi poświęcającymi się koszykówce, zarówno jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, jak i wszystkich pracowników klubu. Decyzja o podpisaniu umowy z Legią nie przysporzyła mi trudności, zdecydowałem się bardzo szybko, bo moim zdaniem to dla mnie szansa, by wskoczyć na wyższy poziom w mojej karierze. Miałem również propozycje gry od niemieckich klubów, ale gdy pojawiała się opcja gry w Warszawie, inne oferty przestały mieć znaczenie - mówi Josh Sharkey.



- Josh to zawodnik stylem gry przypominający Justina Bibbinsa – bardzo szybki, sprawny, widzący partnerów na boisku, potrafiący złamać pierwszą linię obrony i rozrzucić piłkę do strzelców. Jest dobrym przechwytującym, często zabiera piłkę kozłującemu wykorzystując do tego swoją szybkość. W minionym sezonie zawodnik grał na zapleczu Bundesligi, widzimy w nim bardzo duży potencjał do rozwoju, jest w stanie grać na naprawdę wysokim poziomie - powiedział o nowym zawodniku trener Legii, Wojciech Kamiński.



Obecnie w kadrze koszykarskiej Legii Warszawa na sezon 2021/22 znajdują się: Josh Sharkey, Raymond Cowels III, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Adam Kemp, Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Sadowski i Benjamin Didier-Urbaniak.



Imię i nazwisko: Josh Sharkey

Data i miejsce urodzenia: 10.09.1997 (23 lata), Philadelphia (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 175 cm



Dotychczasowe kluby:

2020/21: Tubingen Tigers (Niemcy, II liga) – 17 meczów, śr. 24.2 min. gry, 15.2 pkt., 3.2 zb., 5.6 as.

2019/20: Samford Bulldogs (NCAA, USA) – 30 meczów, śr. 34.3 min. gry, 18.0 pkt., 3.6 zb., 7.1 as.

2018/19: Samford Bulldogs (NCAA, USA) – 33 mecze, śr. 35.4 min. gry, 16.3 pkt., 3.8 zb., 7.2 as.

2017/18: Samford Bulldogs (NCAA, USA) – 30 meczów, śr. 24.3 min. gry, 7.3 pkt., 2.1 zb., 5.0 as.

2016/17: Samford Bulldogs (NCAA, USA) – 36 meczów, śr. 22.5 min. gry, 8.1 pkt., 1.9 zb., 4.1 as.