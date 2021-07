Igrzyska Olimpijskie

Pięcioro sportowców Legii poleci na IO do Tokio

Środa, 7 lipca 2021 r. 14:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioro zawodników Legii Warszawa wystartuje na XXXII Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020, które rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 2021 roku w stolicy Japonii. Kwalifikacje na IO, potwierdzone przez Polski Komitet Olimpijski wywalczyli następujący zawodnicy Legii: Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny), Jan Kozakiewicz (pływanie), Tomasz Bartnik (strzelectwo), Aleksandra Jarmolińska (strzelectwo sportowe) oraz Zofia Noceti-Klepacka (żeglarstwo).

Ponadto w kadrze liczącej 215 zawodników i zawodniczek, znalazły się dwie zawodniczki, do niedawna związane z Legią - Iga Świątek (tenis) oraz Karolina Koszewska (boks).



Najwięcej startów w Tokio czeka Jana Kozakiewicza, który startować będzie w konkurencji 100m stylem klasycznym (indywidualnie) oraz w sztafecie 4x100m stylem zmiennym mężczyzn (Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Jakub Majerski, Jakub Kraska), jak również w sztafecie mieszanej 4x100m stylem zmiennym (Paulina Peda, Jan Kozakiewicz, Jakub Majerski, Alicja Tchórz).



Tomasz Bartnik z sekcji strzeleckiej Legii startować będzie w dwóch konkurencjach - karabin trzy postawy 50m mężczyzn oraz karabin pneumatyczny 10m mężczyzn. Aleksandra Jarmolińska rywalizować będzie w konkurencji skeet kobiet (strzelania do rzutków), a najbardziej doświadczona w startach na Igrzyskach Olimpijskich - Zofia Noceti-Klepacka w klasie RS:X.



Do Tokio poleci również Zdzisław Faraś - trener reprezentacji Polski w podnoszeniu ciężarów, który jest zarazem trenerem sztangistów Legii.



Klepacka startowała dotychczas trzykrotnie na IO - w Atenach (2004), Pekinie (2008) i Londynie (2012) i na tych ostatnich zdobyła brązowy medal. Jarmolińska wystąpiła na IO w Rio de Janeiro (2016), z kolei dla pozostałych legionistów będą to pierwsze Igrzyska Olimpijskie z ich udziałem.