Michniewicz: Nie czujemy żadnej presji

- Nie odbieram tego meczu jako prosty. Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo czuć tu historię. Grali tu świetni piłkarze, teraz zagramy my, z zespołem, który wygrał do tej pory wszystko w lidze i prowadzi z dużą przewagą. Nie czujemy żadnej presji, mamy olbrzymią satysfakcję i cieszymy się, że możemy tu zagrać. Chcemy zapamiętać każdą minutę tego meczu, ale też wykorzystać każdą sekundę, żeby zagrać jak najlepiej. Zamierzamy wystawić optymalny skład, ale nie będzie to taki skład, którym gramy w lidze. Bierzemy pod uwagę jakość przeciwnika, ale też sposób gry. To będzie mecz na małej przestrzeni, ważne będą umiejętności techniczne i umiejętność wychodzenia spod pressingu. Takich zawodników potrzebujemy w tym meczu. Chcemy tworzyć grę, a nie nastawiać się tylko na obronę - mówi przed spotkaniem z SSC Napoli trener Legii Warszawa, Czesław Michniewicz. - Cały czas pracujemy nad stałymi fragmentami gry. Wczoraj też nad tym pracowaliśmy, mamy świetnie dorzucających zawodników, ale rzadko z tego korzystamy. Napoli to jedna z najlepiej wykonujących stałe fragmenty gry drużyn we Włoszech. Mają dużo wariantów, duża pomysłowość, różnorodność. To może być kluczowy element w czwartkowym meczu. Musimy być bardzo czujni.

K(L)AKIER - 13 minut temu, *.inetia.pl Oni dużo strzelają że stałych fragmentów, a my dużo tracimy.....ale jutro nie będzie przegranego meczu odpowiedz

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl Mam dziwne przeczucie ze doataniemy minimum 5:0.

odpowiedz

filand - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl 1:4:czy 0:5 ? Dla SsC Napoli? odpowiedz

Pełne gacie Miodulskiego - 45 minut temu, *.206.164 Jaki kurs na wygraną Napoli powyżej 5 goli? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Nie ma presji, nic nie musimy, mozemy cieszyc sie gra z takim rywalem, a na koncu i tak wyjdziemy 5 obroncami, 2 defensywnymi i bedziemy wybijac po autach... odpowiedz

MOKOTÓW - 1 godzinę temu, *.autocom.pl "Nie czujemy żadnej presji", to ciekawe kto tej presji nie czuje. Skoro Bardzo chciałby Pan być trenerem u ruskich, a jednocześnie widzi Pan jak Legia gra w lidze, to sory, chyba już Pan tam jest, narazie teoretycznie. W meczu w LE z kolejnym rywalem, sam się Pan przekona na ja kim pułapie jest ta drużyna. Gdzie leży problem, wypalił się Pan w Legii, i już wie, że liga poszła w pi...u? Dlaczego w LE grają tak dobrze, wręcz, jak narazie bardzo dobrze a w lidze to jest cień tej drożyny. Czy może być jeszcze bidniej? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @ MOKOTÓW: dlatego, bo sa zle przygotowani fizycznie i nie stac ich na wybieganie drugiego meczu w ciagu tygodnia. Dlaczego nagle nie widac profesora na treningach i nagle zaczeli mocniejsze treningi robic w srodku tygodnia? Mental tez kuleje, jak Michniewicz ich tylko katuje wycinkami sytuacji do wykucia, taktyka, taktyka, a po jakichs sukcesach w szatni tuz po meczu zamiast sie troche pocieszyc, poskakac, uwolnic emocje, to jest pieprzenie Michniewicza kto gdzie podal, jak padl gol, prysznic i do domu. Nic dziwnego, ze sie wypalają na mecze ligowe. W pilce tez jest miejsce na emocje, radosc, a nie ze po kazdym meczu sluchac pieprzenia Michniewicza, ktory opisuje im mecz, ktory wlasnie zagrali, po polsku, gdzie polowa druzyny nie rozumie. A przed meczem dla odmiany tez spokoj i katowanie taktyki. Oni po Leicester, ogromny sukces, wygladali w szatni jak po wygranym meczu z jakas Termalika. Tam powinan byc radosc, spiewy, ktos cos zarzuca, a tam wchodzi Michniewicz i im mowi, ze mamy 6 punktow, wygralismy, moglisby wyzej, rywal tez atakowal, bla, bla. Jakby nikt meczu nie ogladal. Tam zycia brakuje w tej szatni, odpowiedniego nastawienia mentalnego do meczu, pobudzenia. odpowiedz

Legionista 65 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Teoria to jedno a życie pokazuje, że ciężko to zrobić w praktyce. Nawet w zwycięskich meczach było sporo błędów. Nieskuteczność rywali i Boruc w bramce, to główne powody awansu i 6 pkt. Owszem gra była niezła bo wszyscy, w przeciwieństwie do ligi walczyli do upadłego. odpowiedz

L - 47 minut temu, *.autocom.pl @Legionista 65: Co za pieprzenie. Trudno zeby lepszy rywal (Spartak, Slavia) i 2 razy lepszy rywal (Leicester) nie tworzyl sobie sytuacji z Legią. Szczescie to mozna miec w 1, 2 meczach a nie w 4 z rzedu, zwlaszcza w dwumeczu. Slavii strzelilismy 4 gole i to w roznym stylu (swietna kontra, piekny gol z dystansu, rozegrany staly fragment, po swietnym doskoku i odbiorze), trudno mowic tu o szczesciu, Borucu, czy nieskutecznosci Czechow. Oczywiscie Czesi mieli swoje sytuacje, ale tak jak ich nie wykorzystywali, tak strzelali dosyc przypadkowe gole po SFG. Trudno zeby takiego rywala (lepszego) ogrywac po 3-0 bez sytuacji z drugiej strony. Z Leicester szczescie polegalo na tym, ze powinnismy wygrac ze 2-0 zamiast 1, ten mecz byl swietny a Anglicy jedyne sytuacje mieli jak przypadkowo ktos wrzucil komus na glowe albo jak Wieteska podal na tacy a my 3 setki, jedna lepsza od drugiej. Ze Spartakiem mecz na remis, ale ruscy klarownych okazji nie mieli a my tak.



Szczescie to mial Rakow, ktory stworzyl pol sytuacji a strzelil 3 gole po stalych fragmentach a Legia nie wykorzystala 2 setek praktycznie na pusta bramke. Wtedy ktos mowil o szczesciu? Nie. Jak zatem mozna mowic o szczesciu jak walimy Czechom 4 gole, a z Leicester mamy 3 okazje praktycznie do pustej bramki (wszysc zapominaja o sytuacji Emreliego w 1 polowie gdzie odgwizdano spalonego, ktorego nie bylo). Ludzie... odpowiedz

