W dniu 2 listopada zmarł Mariusz Kosman - wybitny trener szermierki, który przed kilkunastu laty pracował jako szkoleniowiec szpadzistów Legii Warszawa. Jako zawodnik startował w AZS-ie AWF Warszawa. Był również trenerem kadry narodowej seniorów i juniorów w szpadzie kobiet. W dorobku szkoleniowym posiada m.in. złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw Świata i Europy we wszystkich kategoriach wiekowych oraz 27 złotych medali Mistrzostw Polski seniorów. Za wybitne osiągnięcia jako trener został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Yeti - 5 godzin temu, *.netfala.pl [*] odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.