Legia trzecia w strzelaniach do rzutków w roku 2021

W rankingu zespołowego mistrza Polski w strzelectwie sportowym za rok 2021, Legia znalazła się na podium w konkurencji strzelania do rzutków. W rankingach pod uwagę brano wyniki poszczególnych klubów w mistrzostwach Polski - seniorów, juniorów, juniorów młodszych i młodzików. W strzelaniach pistoletowych, Legia została sklasyfikowana dopiero na 11. pozycji. 9 zawodników Legii startowało w seniorskich mistrzostwach Polski i 14 w rywalizacji juniorów młodszych, a spośród nich tylko jeden wywalczył medal (brązowy). W strzelaniach karabinowych Legia znalazła się na miejscu piątym - tutaj w mijającym roku legioniści zdobyli trzy medale, dwa srebrne i jeden brązowy. Najwyżej, bo na miejscu trzecim (za Bockiem Rawicz i Śląskiem), sklasyfikowany został nasz klub w strzelaniach do rzutków. Legioniści zdobyli 8 medali - 1 złoty, 2 srebrne i 5 brązowych.

