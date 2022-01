Gimnastyka

Rekrutacja do legijnej klasy sportowej o profilu gimnastyki sportowej

Czwartek, 13 stycznia 2022 r. 09:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja gimnastyki sportowej Legii Warszawa zachęca chłopców, którzy we wrześniu 2022 roku pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, do udziału w darmowych zajęciach sportowych pod hasłem "akcja rekrutacja" oraz "poznaj gimnastykę sportową". Te dedykowane są tym, którzy rozważają rozpoczęcie treningów w klasie sportowej - gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr48 przy ulicy 29 listopada 1 w Warszawie (na terenie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego).



Zajęcia w ramach "akcji rekrutacyjnej" odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 16:45 - 17:45 pod okiem trenera legijnej sekcji, Pawła Szymańskiego. Pierwsze zajęcia planowane są na 20 stycznia 2022 roku. W razie dodatkowych pytań oraz w celu zapisów na zajęcia treningowe zapraszamy do kontaktu z trenerem prowadzącym, Pawłem Szymańskim – tel. 501 196 626.