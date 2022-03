Marek Kania skończył sezon PŚ na miejscu 7!

W holenderskim Heerenveen odbyły się finałowe zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Punkty zdobywane przez poszczególnych panczenistów mnożone były przez półtora, a startować nie mogli rosyjscy łyżwiarze. Świetny sezon w bardzo dobrym stylu zakończył zawodnik Legii, Marek Kania , który zakończył rywalizację w tym sezonie PŚ na wysokim, siódmym miejscu. Ostatnie wyścigi PŚ miały miejsce w połowie grudnia w Calgary. Po ośmiu wyścigach zaliczanych do klasyfikacji generalnej, legionista plasował się na miejscu 13. W sobotnim, pierwszym wyścigu w Holandii, Kania zajął miejsce jedenaste z czasem 35,233 sekundy (+0.85s) i zdobył 60 punktów. W niedzielę pojechał wyraźnie lepiej i z czasem 34,920 sekundy zajął miejsce siódme. Wywalczone dzięki temu 72 punkty, pozwoliły mu awansować na miejsce siódme w klasyfikacji generalnej PŚ. Gratulujemy! Klasyfikacja generalna PŚ na koniec sezonu 2021/22: 1. Laurent Dubreuil (Kanada) 614 pkt. 2. Tatsuya Shinhama (Japonia) 586 pkt. 3. Wataru Morishige (Japonia) 555 pkt. 4. Piotr Michalski (Polska) 439 pkt. 5. Yamato Matsui (Japonia) 436 pkt. 6. Yuma Murakami (Japonia) 397 pkt. 7. Marek Kania (Polska) 353 pkt. 8. Havard Holmefjord (Norwegia) 346 pkt. 9. Merjin Scheperkamp (Holandia) 318 pkt. 10. Damian Żurek (Polska) 310 pkt. 11. Artem Arefyev (Rosja) 308 pkt. 12. Dai Dai N'Tab (Holandia) 296 pkt. 13. Viktor Mushtakov (Rosja) 283 pkt. 14. Jun-Ho Kim (Korea) 280 pkt. 15. Hein Otterspeer (Holandia) 276 pkt. 16. Gilmore Junio (Kanada) 264 pkt. 17. Kai Verbij (Holandia) 263 pkt. 18. Ignat Golovatsiuk (Białoruś) 233 pkt. 19. Min Kyu Cha (Korea) 223 pkt. 20. Tingyu Gao (Chiny) 176 pkt.

Peller - 1 godzinę temu, *.chello.pl sukces, gratulacje odpowiedz

