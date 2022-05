Koszykówka

Śląsk Wrocław 90-77 Legia Warszawa. Legia wicemistrzem Polski!

Piątek, 27 maja 2022 r. 22:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W piątym meczu finałowym play-off o koszykarskie mistrzostwo Polski Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 77-90. Tym samym Śląsk zdobył mistrzostwo, Legia natomiast została wicemistrzem Polski. To ogromny sukces stołecznego zespołu, którego chyba nikt się w tym sezonie nie spodziewał.



Legia źle rozpoczęła to spotkanie. Gospodarze szybko osiągnęli przewagę 12-5. Trójką odpowiedział Abdur-Rahkman, ale Śląsk po chwili prowadził już 20-8. Legioniści pogubili się, do gry wkradła się nerwowość i proste błędy. O czas poprosił trener stołecznego zespołu, ale nadal tylko gospodarze zdobywali punkty. Dopiero na minutę przed końcem kwarty Łukasz Koszarek celnie rzucił za 3 punkty. Dość powiedzieć, że legioniści w pierwszej części gry zdobyli zaledwie 11 punktów, przy 27 punktach gospodarzy. Okrągłe 0 widniało przy zdobyczy punktowej jednego z dotychczasowych liderów, Roberta Johnsona. Mnóstwo strat notowali zawodnicy Legii.



Druga kwarta przyniosła niewielką poprawę w grze Legii. Goście zdołali odrobić straty i na 3 minuty przed przerwą przegrywali tylko 28-31. Abdur-Rahkman celnie rzucił za 3 punkty i mieliśmy remis 31-31, a także serię 18-0 dla Legii. Niespełna 60 sekund pozostało, kiedy Grzegorz Kamiński dwukrotnie trafił "trójki" i goście wyszli na 4-punktowe prowadzenie. Legioniści wrócili w tym spotkaniu z dalekiej podróży, wygrywając drugą kwartę aż 27-6 i prowadząc do przerwy 38-33.



Śląsk dobrze rozpoczął trzecią kwartę i szybko osiągnął 7 punktów przewagi. Do gry Legii ponownie wkradła się nerwowość. Dwa faule w ataku, kilka strat i Śląsk prowadził 56-44. Na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty pierwsze punkty zaliczył Johnson. Niewiele to jednak zmieniło, bo legioniści przegrali tę część 14-28. Jeśli marzyli jeszcze o przedłużeniu swoich szans na zdobycie mistrzostwa, musieli zagrać zdecydowanie lepiej.



Niestety, ostatnia kwarta przebiegała po myśli gospodarzy, którzy po dobrej serii osiągnęli 14-punktowe prowadzenie. Na parkiecie brylował Kerem Kanter. Śląsk raz po raz trafiał za 3 punkty, wykorzystując bezlitośnie każdy błąd Legii. Chociaż goście starali się i walczyli do końca, byli zdecydowanie słabsi w tym spotkaniu. Całą rywalizację przegrali 1-4.



PLK: Śląsk Wrocław 90-77 Legia Warszawa

Kwarty: 27-11, 6-27, 28-14, 29-25