Żeglarstwo

Legia 4. po 1. dniu PEŻ w Sopocie

Sobota, 28 maja 2022 r. 19:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Załoga żeglarskiej Legii rozpoczęła dziś w Sopocie rywalizację w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej w sezonie 2022. Legioniści przed rokiem wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski. W pierwszym tegorocznym turnieju PEŻ (z czterech) nasza załoga wystartowała w składzie: Jakub Pawluk Michał Szmul, Marcin Banaszek i Jacek Przybylak.



Pierwszego dnia rywalizacji, warunki były mocno wietrzne - miały miejsce podmuchy do 20 węzłów, legioniści zajęli 4. miejsce w 18. drużynowej stawce. Po sześciu wyścigach byliśmy o dwie lokaty wyżej. Nasz zespół traci siedem punktów do trzeciego Yachtu Club Gdańsk, osiem do YKP Gdynia oraz 11 pkt. do prowadzącego po pierwszym dniu rywalizacji, AZS-u AWFiS Gdańsk. W poszczególnych flajtach załoga Legii zajmowała lokaty: 3, 7, 3, 4, 1, 1, 3, 9. Jutro od rana kolejne wyścigi w Sopocie.