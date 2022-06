Boks

Artur Proksa: Najcięższe przygotowania by zdobyć złoto

Wtorek, 28 czerwca 2022 r. 06:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed tygodniem złoty medal mistrzostw Polski juniorów w boksie wywalczył Artur Proksa, który w Bytomiu rywalizował w bardzo mocno obsadzonej kategorii wagowej do 60 kilogramów. - Byłem pewien swoich możliwości, bo to były najcięższe przygotowania mojego życia. Wszystko poświęciłem właśnie temu, to były 3 miesiące bardzo ciężkich przygotowań. Przyjechałem do Bytomia w jednym celu - aby zdobyć złoto - mówi Artur.



Zawodnik przekonuje, że w legijnej sekcji na Forcie Bema ma doskonałe warunki do treningów i wyśmienity sztab ludzi, który pracuje, by zawodnik był jak najlepiej przygotowany.

- Mam cały sztab, od dietetyków, przez psychologów po najlepszych trenerów w Polsce. Wyprowadziłem się do Warszawy, trenuję pod okiem dwukrotnego mistrza świata oraz mojego taty. To bardzo doświadczeni trenerzy, którym ufam w stu procentach. To oni sterują mną w ringu. Idealnie zrobiłem wagę, dzięki Jonatanowi Kujawie, którego serdecznie pozdrawiam. (...) Nastawialiśmy się, że półfinałowa walka z Mikiem Druzgą będzie najtrudniejsza, bo trzeba będzie od początku do końca sztywno trzymać się taktyki. Wiktor Osipowski jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale lepiej leży mi stylowo. Mike z kolei leży mi mniej, ale miałem przygotowaną konkretną taktykę na tę walkę, którą konsekwentnie realizowałem przez trzy rundy. Teraz zamierzam przez trzy dni odpocząć i wracam do Warszawy dalej trenować. Nie lubię zbyt długo odpoczywać - mówi Artur Proksa, mistrz Polski juniorów w barwach Klubu Bokserskiego Legia.