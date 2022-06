Legia Warszawa przegrała sparingowe spotkanie z Red Bullem Salzburg 2-3. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania. Skrót meczu

Dariusz Mioduski - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ok, zaraz do tego usiądę. odpowiedz

!(L)! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Potrzeba wzmocnień !!! WYGASAJĄCE UMOWY !

Środkowy obrońca

1. Riechedly Bazoer

2.Jérémy Gélin

3.Jimmy Tabidze

4.Joris Gnagnon

Skrzydłowi

1. Lazar Markovic

2. Óscar Melendo

3. Nicolas Jackson

4. Jakub Myszor

5. Ché Nunnely

6.Anthony Limbombe

7.Borja Sánchez

Brać

1.Riechedly Bazoer

2.Jakub Myszor

3. Ché Nunnely



odpowiedz

