Kosz 3x3

Legia druga w turniejach w Gliwicach i Ostrowi Maz.

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022 r. 08:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyny Legii wzięły udział w dwóch turniejach koszykówki 3x3 z cyklu Lotto Quest, w których zajęły drugie miejsca. Dla legionistów to ostatnie występy przed nadchodzącymi finałami mistrzostw Polski, które w kolejny weekend rozegrane zostaną w Katowicach. W sobotę drugi zespół Legii w składzie Przemysław Słoniewski, Konrad Dawdo, Daniel Dawdo i Patryk Wieczorek, zajął drugie miejsce w turnieju w Gliwicach, przegrywając w finale z Ambasadorami 10-21.







Dzień później nasz zespół w składzie Arkadiusz Kobus, Przemysław Słoniewski, Patryk Łysiak i Kacper Kramarz, zagrał w turnieju Lotto Quest w Ostrowi Mazowieckiej. Legioniści ponownie dotarli do finału, a w nim zaczęli doskonale, od prowadzenia 9-0. Ostatecznie ekipa Palę Tróję doprowadziła do wyrównania, i do rozstrzygnięcia losów meczu potrzebna była dogrywka. W niej lepsi okazali się rywale, którzy zwyciężyli 21-19.



Wyniki Legii w Lotto Quest Gliwice:

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-12 Wihajster

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-8 3x3 KRK

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-18 Sky Tattoo Radom

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 21-17 Zajezdnicy

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 21-11 Athletic Training II

Finał: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 10-21 Ambasadorzy 3x3



Wyniki Legii w Lotto Quest Ostrów Maz.:

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-7 Rób Dobro

Grupa A: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-16 Polska U-17

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-19 NFZ

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 Polska U17 II

Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa pd. 19-21 Palę Tróję