Zapowiedź meczu

Powrót z szansą na zmniejszenie straty

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 19:04 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Po ponad dwóch miesiącach do gry wróciła piłkarska ekstraklasa. W niedzielę o godzinie 15 Legia Warszawa w pierwszym oficjalnym meczu w tym roku podejmie przy Łazienkowskiej 3 Koronę Kielce. W sobotę prowadzący w tabeli Raków tylko zremisował z Wartą Poznań, a w piątek dwa punkty w Mielcu zostawił Lech Poznań. Tym samym już na samym starcie rundy podopieczni Kosty Runjaicia stają przed szansą zmniejszenia straty do lidera.



Szlifowanie formy



Zimowa przerwa w rozgrywkach była niezwykle potrzebna nie tylko samym zawodnikom, ale również całemu sztabowi szkoleniowemu. Dla Kosty Runjaicia była to pierwszy dłuższy okres od czasu przyjścia do stołecznego klubu, kiedy mógł na spokojnie przeanalizować sobie kilka spraw i przygotować drużynę na nadchodzącą rundę. Niemiecki trener trafił bowiem do Legii w czerwcu, jednak wcześniej nie miał za sobą bliższych boiskowych obserwacji. Tym razem bogatszy był o miesiące doświadczeń, a co najważniejsze o 20 meczów, które spędził na ławce trenerskiej "Wojskowych".