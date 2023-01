Przegrana Berkiety w półfinale Australian Open Junior

Po czterech kolejnych wygranych, tenisista Legii Tomasz Berkieta przegrał w walce o finał juniorskiego turnieju Australian Open, rozgrywanego w Melbourne. W półfinale legionista przegrał z Amerykaninem z Learnerem Tienem (27 ITF) 4-6, 2-6. To największy sukces w dotychczasowej karierze 16-letniego tenisisty, który od 13 miesięcy reprezentuje Legię. Wyniki Berkiety w Australian Open Junior: I runda: Tomasz Berkieta - Charlie Camus (Australia) 6-4, 6-4 II runda: Tomasz Berkieta - Michał Alexandru Coman (Rumunia) 7-6(4), 6-1 III runda: Tomasz Berkieta - Rusłan Tiukaev (Rosja) 7-6(3), 6-4 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Arthur Gea (Francja) 3-6, 6-2, 7-6(8) 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Learner Tien (USA) 4-6, 2-6

