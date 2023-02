Runjaić: Zasłużyliśmy na zwycięstwo

+ dodaj komentarz

- 4 godziny temu, *.inetia.pl

"Prowadziliśmy 2-0, ale niepotrzebnie straciliśmy kontaktową bramkę i do końca trwała twarda walka o punkty". Kosta , odkrywcza to myśl. Ale ja to przebiję - uważam że wszystkie bramki jakie tracimy , są tracone niepotrzebnie. Jak niepotrzebnie - to zwyczajnie ich nie traćmy.

Z innej beki. Zupełnie nie rozumiem co robił na boisku przez cały mecz Rosołek. Nie oceniam pochopnie zawodników, szczególnie młodych, ale było widać wyraźnie po pierwszej połowie że nie jest to ani jego dzień, ani mecz, Zresztą ile można dawać kolejnych szans facetowi który już chyba nie wypali. Nie ma zwyczajnie tego coś co powinien mieć napastnik , a dodatkowo koszmarne błędy lub niemoc. Trenerze, nie męcz chłopaka, widzów i samego siebie. Zwyczajnie nikt z Zachodu go nie kupi w tej formie, niech pograją inni ,



