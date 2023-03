24-26.03: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek o 17:30 zapraszamy na Bemowo na mecz koszykarzy Legii ze Startem Lublin. Bilety kupować można tutaj . Transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra. Siatkarze Legii zagrają wyjazdowy mecz we Wrześni - tylko wygrana pozwoli legionistom dalej utrzymać szanse na utrzymanie w I lidze. Transmisja meczu w Polsat Sport News. W sobotę zapraszamy do wspierania Olimpii Elbląg w Pruszkowie (13:00), Legia Ladies na bocznym boisku przy Ł3 (14:30) oraz rugbistów Legii na Bemowie (17:00). Rugbistki Legii rozpoczną rundę wiosenną sezonu 2022/23 od sobotniego turnieju w Rudzie Śląskiej.

LW - 2 godziny temu, *.orange.pl Znicz P. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.orange.pl LEGIA II. 2-0 Sokol O.! "L" !!! odpowiedz

