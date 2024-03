Runjaić: Mecz przepełniony tradycjami

Czwartek, 28 marca 2024 r. 14:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jakiego meczu się spodziewam? Będzie to mecz przepełniony tradycjami, będą pełne trybuny. Górnik może liczyć na wsparcie kibiców od pierwszej do ostatniej minuty. Pamiętajmy, że to drużyna, która w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. Mają dwóch doskonałych skrzydłowych i pana piłkarza Lukasa Podolskiego, który zawsze może przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę - mówi przed meczem z Górnikiem Kosta Runjaić.









- Naszą strategią na najbliższe tygodnie jest wygranie kolejnego meczu. Skupiamy się tylko na najbliższym spotkaniu - przed nami 9 finałów. Jeśli chodzi o sugestie, że łatwych przeciwników już tej wiosny mieliśmy, to pozwolę się nie zgodzić. W tej fazie sezonu nie ma łatwych meczów. Szanujemy każdego przeciwnika, niezależnie na jakim miejscu w tabeli się znajduje.



Mecze wielkanocne a mobilizacja

- Ubiegły rok już dawno w głowie odhaczyłem, nie wierzę w przypadki czy zrządzenia losu. Wystarczającym środkiem motywacji jest zerknięcie na tabelę i zobaczenie miejsca, które w niej zajmujemy. Kolejnym powodem jest rywal, z którym się mierzymy. Od października jest to najlepsza ekipa w Ekstraklasie. Dobrze weszli w ten rok, więc mamy ochotę, by przerwać ich dobra passę i z trzema punktami wrócić do Warszawy. Trzecim powodem są historyczne potyczki z Górnikiem - na pewno nie zabraknie emocji. Ze swojej strony chcemy podtrzymać passę, którą rozpoczęliśmy w meczu z Piastem Gliwice.



Sytuacja kadrowa

- Na mecz z Górnikiem nie będą dostępni Paweł Wszołek i Blaz Kramer. Bartosz Kapustka obecnie poddawany jest zabiegom, gorzej zareagował na zastrzyki, które zostały mu podane niż się spodziewaliśmy. Jutro i pojutrze nie będzie trenował. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie mógł zająć miejsce w autobusie i pojechać do Zabrza. Kun jest do pełnej dyspozycji, podobnie Celhaka - tych dwóch nam przybyło.





