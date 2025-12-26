Legijne akcenty w muzyce: Lefczuk SA - Perfidny Świat

Lefczuk wypuścił nowy kawałek, w którym wspomina tych, którzy od nas odeszli. Między innymi chłopaków z Bródna, ale również kilku kibiców Legii - "Śpiewaka", "Korbę" oraz "Matiego".

To pierwsza część wspomnień o dobrych chłopakach, którzy odeszli z tego świata, zatytułowana "Perfidny świat"

















