Legijne akcenty w muzyce: Żyleta na Szanselize

Dziś prezentujemy zupełnie inny muzyczny numer niż zwykle. Zespół Reprezentacyjny przygotował utwór zatytułowany "Żyleta na Szanselize". Autorem tekstu oraz wykonawcą jest Jarosław Gugała, muzykę przygotował Michael Wilshaw. Poniższe nagranie zostało zarejestrowane w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w marcu tego roku.

W utworze znajduje się fragment:

"Na Legię dziś zabieram cię,

tam dumnie brzmi Żylety śpiew

Że Wisła ch...j, że Widzew ż...

A pany to my!

I wierzę, że Szanselize usłyszy też Żylety śpiew

A Legia to ich PSG rozpieprzy tam w pył"









Zespół Reprezentacyjny w składzie:

Jarosław Gugała - instrumenty klawiszowe, śpiew

Adam Lewandowski - instrumenty perkusyjne

Filip Łobodziński - gitary, śpiew

Marek Karlsbad - kierownik ZR

Piotr Stawski - skrzypce, altówka, mandolina

Marek Wojtczak - gitara basowa









