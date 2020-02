Legia Warszawa 58-85 HydroTruck Radom

Czwartek, 13 lutego 2020 r. 19:55 Woytek

W meczu 1/4 finału Puchar Polski rozegranym w Arenie Ursynów Legia Warszawa wysoko przegrała z HydroTruckiem Radom 58-85. Tym samym podopieczni Tanego Spaseva odpadli z dalszej rywalizacji w turnieju.



Kolejny mecz "Zieloni Kanonierzy" rozegrają w sobotę, 29 lutego o godzinie 15 w hali na Bemowie. Przeciwnikiem będzie MKS Dąbrowa Górnicza, ostatnia drużyna w tabeli, więc będzie to arcyważne starcie na dnie PLK.



Od samego początku boiskowe wydarzenia zdominowali radomianie, którzy po kilku minutach osiągnęli prowadzenie 15:3. Legioniści nie znajdowali odpowiedzi na wysoką skuteczność HydroTrucku z dystansu. W ostatnich sekundach pierwszej kwarty meczu jej wynik ustalił Keanu Pinder – Legia przegrywała 9:20. Kolejne minuty starcia nie przynosiły diametralnej zmiany. Warszawianie lepiej wyglądali w ofensywie, ale wciąż sporym problemem była skuteczność oraz postawa w defensywie. Dwukrotnie zza linii 6.75 trafiał Jakub Nizioł, a kilka punktów spod kosza dostarczył Michał Michalak. Radomianie jednak podtrzymywali świetną dyspozycję i powiększali swoją przewagę, która na półmetku meczu wynosiła aż 20 punktów (28:48).



Piętnastominutowa przerwa przyniosła chwilowy skutek, bowiem po powrocie z szatni warszawianie prezentowali się lepiej, odrabiając część strat. Po skutecznych zagraniach duetu Michał Michalak - Mariusz Konopatzki podopieczni trenera Tane Spaseva przegrywali różnicą 14 punktów. Nie udało się stołecznej ekipie pójść za ciosem – w ostatniej kwarcie ponownie pojawiło się wiele niedokładności i strat piłki. Wszystko to było skrzętnie wykorzystywane przez HydroTruck Radom. Ostatnia kwarta należała do zespołu prowadzonego przez trenera Roberta Witkę. Dawali się we znaki legionistom szczególnie Rod Camphor i Carl Lindbom i to właśnie ta dwójka zawodników radomskiej drużyny dostarczyła swojemu zespołowi największą liczbę punktów. Pierwszy ćwierćfinał Suzuki Pucharu Polski zakończył się zwycięstwem HydroTrucku Radom 85:58.



W sobotę, oprócz dwóch meczów półfinałowych Suzuki Pucharu Polski, zaplanowano również LOTTO Konkurs Wsadów oraz Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty. W obu tych zawodach wystąpią koszykarze Legii - w konkursie wsadów weźmie udział Jakub Nizioł, a do walki o tytuł najlepszego strzelca z dystansu stanie Michał Michalak. Konkursy odbędą się w sobotę, początek zaplanowano na godzinę 17:20 w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122.



PP: Legia Warszawa 58-85 HydroTruck Radom

Kwarty: 9-20, 19-28, 18-15, 12-22



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

S. Kowalczyk 2

18. M. Konoparzki 2

19. P. Nowerski 2

23. M. Michalak 13 (1)

77. J. Nizioł 14 (4)

---

10. K. Dukes 13 (3)

15. A. Linowski 4

25. K. Pinder 8

33. J. Sadowski 0

84. P. Kuźkow 0



HydroTruck Radom [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

4. M. Piechowicz 12 (3)

11. O. Trotter 8 (1)

14. R. Camphor 18 (2)

15. A. Bogucki 8

22. C. Lindbom 15 (3)

---

7. K. Tyszka 1

16. D. Wall 3 (1)

23. A. Lewandowski 4 (1)

25. W. Wątroba 9 (1)

29. F. Zegzuła 7 (1)



Komisarz: R. Zieliński

Sędziowie: J. Calik, M. Chrakowiecki, M. Nawrocki



widzów: 1400



