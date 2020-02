Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Najwyższą notę za sobotni mecz z Rakowem Częstochowa otrzymał Jose Kante. Występ Gwinejczyka oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Niezłe noty uzyskali jeszcze Majecki, Karbownik i Luquinhas. Najniższe oceny otrzymali natomiast stoperzy Artur Jędrzejczyk i Igor Lewczuk - 2,3. W sumie oceniało 729 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,0. Kante 4,0 Majecki 3,5 Karbownik 3,5 Luquinhas 3,5 Gwilia 3,3 Andre Martins 3,0 Antolić 2,9 Vesović 2,6 Wszołek 2,5 Cholewiak 2,5 Rosołek 2,5 Lewczuk 2,3 Jędrzejczyk 2,3

Rzońcy - 57 minut temu, *.inetia.pl Majecki za wysoko odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ja mam pytanie czego Rakowiaki śpiewali na Legie? Przecież Legia ma dobre relacje z nimi. odpowiedz

siewca plotek - 39 minut temu, *.futuro.pl @Walerek: Jakie dobre relacje? Chyba tylko kiedyś w trakcie styczniowego bigosiku na Jasnej Górze. Teraz to przystawki Lechii, więc na trybunach trzymają ich melodię.

odpowiedz

Walerek - 20 minut temu, *.netfala.pl @siewca plotek: A to czego my nie możemy mieć zgody z Lechią? Nie śpiewali by tak na Legie. odpowiedz

