17. urodziny Cielemęckiego

Środa, 19 lutego 2020 r. 09:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dziś 17. urodziny obchodzi Radosław Cielemęcki, który urodził się w Świebodzicach. Do Akademii Legii trafił w 2016 roku, a aktualnie trenuje z pierwszym zespołem. Piłkarz nie zadebiutował jeszcze w seniorach, jednak okres zimowy przepracował pod okiem Aleksandara Vukovicia.



17. urodziny obchodzi dziś również Ariel Mosór. Syn znanego piłkarza Legii, występujący na środku obrony Legii II, był jesienią podporą defensywy "dwójki", a zimą przygotowywał się wraz z I drużyną na zgrupowaniu w Belek. Póki co, nie został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy, jednak jeżeli będzie się dalej tak szybko rozwijał, jest to tylko kwestia miesięcy. Z okazji urodzin cała redakcja życzy zdrowia oraz wielu sukcesów w barwach Legii.