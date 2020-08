Pola Wolska brązową medalistką MP U-17

Pięcioboistka Legii, Pola Wolska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 17 w formule laser-run. Legionistka miała trzeci wynik w pływaniu (2:20.64 min.) oraz drugi w biegu ze strzelaniem (10:24.78). Katarzyna Dębska była 10., Hanna Jakubowska 15., Aleksandra Kazubska 18., zaś Hanna Matusik 23. Igor Radomyski w rywalizacji mężczyzn był 23., a Łukasz Nowik 24. Z kolei w drugiej rundzie Pucharu Polski w Drzonkowie, najlepszy był pięcioboista naszego klubu, Daniel Ławrynowicz. Miejsce piąte w klasyfikacji Open, a trzecie wśród Polaków zajął Łukasz Gutkowski.

