Rugby kobiet: 2. miejsce w turnieju na Skrze

W sobotę na Skrze rozegrany został drugi turniej mistrzostw Polski kobiet rugby 7. Bardzo dobrze spisała się drużyna Legii Warszawa, która zajęła drugie miejsce, przerywając tym samym długą serię finałów, w których mierzyły się zespoły z Poznania i Gdańska. Legionistki w finale przegrały z Biało-Zielonymi Gdańsk 0-39 i w klasyfikacji po dwóch turniejach awansowały na miejsce drugie. W eliminacjach nasze zawodniczki pokonały Black Roses Poznań 14-12, Juvenię Krakó 29-0 oraz przegrały z Biało-Zielonymi Gdańsk 0-52. Miejsce siódme w końcowej klasyfikacji turnieju zajął drugi zespół Legii. Po dwóch turniejach Mistrzostw Polski, Legia plasuje się na miejscu drugim z identycznym dorobkiem punktowym co Black Roses Posnania. Kolejne turniej rozegrany zostanie w Rudzie Śląskiej. Wyniki meczów: Budowlani Łódź 5-41 Biało-Zielone II Gdańsk Diablice Ruda Śląska 48-0 Atomówki Łódź AZS AWF Warszawa 12-15 Legia II Warszawa Amazonki Lublin 0-36 Budowlani Łódź Black Roses Poznań 12-14 Legia Warszawa Biao-Zielone Gdańsk 63-0 Juvenia Biało-Zielone II Gdańsk 60-0 Amazonki Lublin Diablice Ruda Śląska 30-5 AZS AWF Warszawa Legia II Warszawa 5-17 Atomówki Łódź Biało-Zielone II Gdańsk 45-0 Amazonki Lublin Biało-Zielone Gdańsk 44-0 Black Roses Poznań Legia Warszawa 29-0 Juvenia Kraków Biało-Zielone II Gdańsk 49-0 Budowlani Łódź Diablice Ruda Śląska 29-0 Legia II Warszawa AZS AWF Warszawa 10-0 Atomówki Łódź Biało-Zielone Gdańsk 52-0 Legia Warszawa Black Roses Poznań 17-5 Juvenia Kraków Amazonki Lublin 7-49 Budowlani Łóź O 7. miejsce: Legia II Warszawa 22-5 Atomówki Łódź O 5. miejsce: AZS AWF Warszawa 5-30 Diablice Ruda Śląska O 3. miejsce: Black Roses Poznań 31-5 Juvenia Kraków O 1. miejsce: Biało-Zielone Gdańsk 39-0 Legia Warszawa MVP turnieju: Natalia Pamięta (Biało-Zielone Ladies Gdańsk) Klasyfikacja drugiego turnieju MP: 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 11 pkt. 2. Legia Warszawa 10 3. Black Roses Posnania Poznań 9 4. Juvenia Kraków 8 5. Diablice Ruda Śląąska 7 6. AZS AWF Warszawa 6 7. Legia II Warszawa 5 8. Atomówki Łódź 4 9. Biało-Zielone II Gdańsk 3 10. Budowlani Łódź 2 11. Amazonki Lublin 1 Klasyfikacja po dwóch turniejach MP: 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 20 2. Legia Warszawa 17 2. Black Roses Posnania Poznań 17 4. Juvenia Kraków 13 5. Diablice Ruda Śląska 13 6. AZS AWF Warszawa 8 7. Legia II Warszawa 8 8. Atomówki Łódź 8 9. Biało-Zielone II Gdańsk 3 10. Budowlani Łódź 2 11. Amazonki Lublin 1 12. Rugby Gietrzwałd 1

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.