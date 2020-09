Trzy medale na MP w strzelbie

W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski w strzelectwie w strzelaniach do rzutków, podczas których zawodnicy naszej sekcji strzeleckiej wywalczyli trzy medale. Złoty medal MP zdobyła Katarzyna Kosiba (w konkurencji Trap 125), brązowy Aleksandra Jarmolińska (Skeet 125) oraz Katarzyna Kosiba z Wołodymyrem Yazykovem (w konkurencji Trap Mix). Największą niespodzianką było dopiero trzecie miejsce Jarmolińskiej, która w kwalifikacjach pewnie zwyciężyła, uzyskując wynik 111 pkt. Wyniki legionistów: Trap 125 (seniorzy): 15. Mateusz Łakomy, 18. Wołodymyr Yazykov, 19. Piotr Hancke, 20. Jakub Olszewski, 23. Mateusz Murawski, 27. Mikołaj Patejuk Trap 125 drużynowo: 5. Legia Warszawa (Mateusz Łakomy, Jakub Olszewski, Mateusz Murawski) Double Trap 150 (seniorzy): 10. Mateusz Łakomy, 12. Wołodymyr Yazykov, 14. Jakub Olszewski, 15. Mateusz Murawski, 16. Mikołaj Patejuk Trap 125 (seniorki): 1. Katarzyna Kosiba Skeet 125 (seniorki): 3. Aleksandra Jarmolińska Trap Mix (seniorzy): 3. Legia Warszawa (Wołodymyr Yazykov, Katarzyna Kosiba) Liga strzelecka PZSS: 5. Legia Warszawa (Aleksandra Jarmolińska, Mateusz Murawski, Jakub Olszewski) Trap 75 (młodzików): 4. Kacper Krysztopa, 6. Wiktor Potocki

