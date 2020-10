Siedem medali na MP we Wrocławiu

Siedem medali wywalczyli zawodnicy Legii Warszawa podczas mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym, które odbyły się we Wrocławiu. Wszystkie miejsca na podium zajęli legioniści w konkurencji karabinu 3x40, a dwa medale zdobyli w konkurencji Kpn60. Po dwa medale indywidualnie wywalczyli Tomasz Bartnik (srebro i złoto) oraz Robert Kraskowski (srebro i brąz). Maciej Wojtasiak został mistrzem Polski w karabinie 3x40, Konrad Białek wywalczył medal brązowy w pistolecie szybkostrzelnym, a Tomasz Bartnik wraz z Julią Grzybowską zdobyli brąz w karabinie MIX. W indywidualnej klasyfikacji medalowej klubów, Legia uplasowała się na miejscu trzecim, za Zawiszą i Śląskiem, z kolei w zespołowej klasyfikacji medalowej klubów, Legia była druga, za Flotą Gdynia. Wyniki legionistów na MP we Wrocławiu: Karabin 3x40: 1. Maciej Wojtasiak, 2. Tomasz Bartnik, 3. Robert Kraskowski, 26. Partyk Brzeziński, 30. Leszek Kamionka Karabin pneumatyczny 60 strzałów: 1. Tomasz Bartnik, 2. Robert Kraskowski, 7. Maciej Wojtasiak Karabin MIX: 3. Legia Warszawa (Tomasz Bartnik, Julia Grzybowska) Pistolet szybkostrzelny: 3. Konrad Białek, 25. Robert Osmulski, 41. Piotr Zakrzewski Karabin 3x40 (zespołowo): 1. Legia Warszawa (Kraskowski, Bartnik, Wojtasiak) Karabin 60L (zespołowo): 2. Legia Warszawa (Kraskowski, Bartnik, Wojtasiak) Karabin pneumatyczny 60 (zespołowo): 1. Legia Warszawa (Kraskowski, Bartnik, Wojtasiak) Karabin 60 leżąc: 7. Tomasz Bartnik, 11. Robert Kraskowski, 17. Maciej Wojtasiak, 29. Piotr Szuszczyński, 32. Feliks Giedgafow, 39. Daniel Sadowski, 42. Mariusz Rożniecki, 43. Patryk Brzeziński, 59. Leszek Kamionka Pistolet pneumatyczny 60: 30. Jakub Kraśniewski, 32. Robert Osmulski, 43. Tomasz Łastówka, 69. Marek Żurakowski, 86. Piotr Zakrzewski Karabin pneumatyczny (kobiety): 20. Joanna Bielska, 26. Julia Grzybowska Karabin 60 leżąc (kobiety): 26. Julia Grzybowska, 36. Agata Mikitiuk, 45. Joanna Bielska Pistolet pneumatyczny (kobiety): 6. Katarzyna Klepacz, 13. Violetta Kotynia Pistolet sportowy 30+30 (kobiety): 12. Violetta Kotynia Pistolet standard: 26. Violetta Kotynia, 45. Piotr Zakrzewski

