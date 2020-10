Legia otworzyła bazę żeglarską w Zegrzu Południowym

Poniedziałek, 12 października 2020 r. 10:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 11:00 w Zegrzu Południowym miało miejsce historyczne wydarzenie, a mianowicie otwarcie nowej bazy sekcji żeglarskiej Legii Warszawa. Sekcja została reaktywowana przed czterema laty, na stulecie naszego klubu i od tamtej pory rozwija się bardzo prężnie (w międzyczasie zmieniły się władze sekcji), zdobywając medale na arenie krajowej i międzynarodowej w różnych klasach żeglarskich. Do tej pory sporym problemem logistycznym sekcji był brak własnej bazy, w której można by trzymać sprzęt i prowadzić regularne treningi. W końcu jednak udało się zrealizować i ten cel. Od 10 października 2020 roku baza sekcji żeglarskiej Legii znajduje się w Zegrzu Południowym, na wysokości Hotelu 500.



Fotoreportaż z Zegrza - 60 zdjęć Bodziacha



Przypomnijmy, że przed laty baza legijnej sekcji żeglarskiej oraz motorowodnej znajdowała się nieopodal, a mianowicie w Zegrzu Północnym. Tam legioniści zakotwiczyli w roku 1963, czyli zaraz po powstaniu sztucznego zbiornika, jakim jest Zalew Zegrzyński. Przez wiele lat tam też znajdowała się baza legijnej sekcji żeglarskiej.







Podczas otwarcia bazy żeglarskiej Legii miało miejsce oficjalne wciągnięcie flagi na maszt, co uczynił utalentowany 12-letni zawodnik naszej sekcji, August II "Mocny" Sobczak. Wszystkich zebranych powitał Dariusz Urbanowicz, a następnie wraz z Jakubem Pawlukiem (prezesem sekcji) wręczyli klubowe cegiełki czołowym zawodnikom naszej sekcji, jak również osobom najbardziej zaangażowanym w jej rozwój. Najmłodsi zawodnicy kilkanaście minut później ruszyli na wodę, gdzie wzięli udział w zawodach na łódkach klasy Optimist. Legionista, August II "Mocny" zajął w nich drugie miejsce (remis punktowy z zawodnikiem, który zajął miejsce pierwsze). Bardzo dobrze w rywalizacji w klasie Finn, odbywającej się równolegle w innej części Zalewu, radził sobie Bartosz Szydłowski, który kilka tygodni wcześniej rywalizował na Mistrzostwach Europy.



Żeglarska Legia w ciągu ostatnich tygodni uprzątnęła większość terenu pomiędzy Legionowskim WOPR-em i Hotelem 500, gdzie znajduje się ich baza. Plany żeglarskiej Legii co do tego terenu są bardzo ambitne. Na przyszły rok zaplanowano m.in. zbudowanie dwóch kolejnych, 25-metrowych pomostów oraz dodatkowego budynku. Legijna sekcja jest otwarta na nowych członków klubu. Co należy zrobić, aby dołączyć do żeglarskiej Legii i w jej barwach walczyć o medale? Wystarczy wejść na stronę i wypełnić deklarację członkowską. Do czego zachęcamy, a o kolejnych startach naszej sekcji, jak również pracach nt. poprawy infrastruktury powstałej bazy w Zegrzu, informować będziemy na bieżąco.