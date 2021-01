Na plaży fajnie jest!

Komentarze (15)

XX - 23 minuty temu, *.mm.pl Za chwilę któryś będzie narzekał, jak to ciężko jest piłkarzowi, który nie widuje się z rodziną. odpowiedz

Leśny Dziadek - 49 minut temu, *.centertel.pl Chlopaki przyjada wypoczeci, opaleni, zadowoleni, najedzeni, wyspani. W koncu maja fajne wakacje. Czego chciec wiecej... odpowiedz

Dor - 54 minuty temu, *.mm.pl Ktoś z was był kiedyś na obozie,zgrupowaniu lub zwykłych koloniach sportowych że tak narzekacie przez nie będą trenować na boisku 24 godziny na dobę, trzeba też zorganizować i inne zajęcia odpowiedz

Krzeszczu - 11 minut temu, *.bredband2.com @Dor: A bys sie zdziwil. Bo zaliczylem ich kilkadziesiat w ciagu 14 lat.

a eksperci jak ty istnieja tylko w sieci, gööwno wiedza ale chetnie sie wypowiadaja.



Osobiscie kiedy czytam takie artykuly jak ten powyzej, o czyms co ma byc obozem przygotowawczym, i widze fotki jak te, to mnie krew zalewa. Bo jest to nic innego jak burdel i amatorka, i robienie sobie jaj z profesjonalnego i powaznego sportu. Ale jaki wlasciciel, taki trener, taki cyrtk i takie malpy. odpowiedz

Zidane 82 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak sobie pomyślałem że może nie do końca to taki zły pomysł z tym zgrupowaniem w Dubaju .Na zdjęciach widać jak piłkarze są uśmiechnięci przebijają że żona:piątki" Dzięki temu stają się kolegami nie tylko na boisku co może tylko pomoc w zgraniu drużyny. Myślę że o to w tym wszystkim chodzi odpowiedz

Leśny Dziadek - 45 minut temu, *.centertel.pl @Zidane 82: O ile zdaza sie zgrac w tym skladzie... odpowiedz

Żenada - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Taka nagroda ,to powinna być za jakieś osiągnięcia ,A do piewców Mioduskiego ,jestescie tak ch,,wi jak mecz ze stalą odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do kina ich jeszcze weźcie, i popcorn im kupcie.

A tak poważnie, to przypomina to zgrupowanie w USA z czarodziejem Jozakiem. W przerwach od zabawy czasem potrenują, to tak jak z reklamami na Polsacie, w przerwach między nimi czasem puszczą jakiś film. odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A co to do h.......a piłka plażowa??? odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zamiast trenować lepiej pobawić się na plaży.Szkoda słów odpowiedz

Xd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Stolarski jakiś zmęczony odpowiedz

Salvador GCW - 17 minut temu, *.jmdi.pl @Xd: Gdzie ty tam widzisz Stolarskiego gamoniu? odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak sie Daruś na plaże wystroił, penie puchówke tez ma tylko, skitraną. pod doopa....

ten siwy łeb nawet sie ubrać nie potrafi stosownie do pogody..... odpowiedz

abc - 2 godziny temu, *.52.138 Fajnie, ustawili mecz ze Stalą i jest hajs na balowanie w Dubaju. p.s. zapewne znowu nie dodacie mojego wpisu, bo mówi prawdę odpowiedz

Rdzenny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak na wakacjach , fortuna sts sponsoruja wystarczy umoczyc kilka meczy i mozna sie bawic zamiast trenowac haha odpowiedz

