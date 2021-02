Zmarła Danuta Jośko-Żochowska

W wieku 87 lat zmarła wieloletnia, utytułowana zawodniczka sekcji siatkówki Legii Warszawa, Danuta Jośko-Żochowska, której mężem był koszykarz Legii, Ryszard Żochowski. Pani Danuta karierę zawodniczą rozpoczęła w OWKS Lublin, skąd trafiła do Legii, gdzie odnosiła największe sukcesy. Zdobyła sześć medali mistrzostw Polski - jeden złoty (1961) oraz pięć srebrnych (1955, 56, 57, 63 i 64). Danuta Jośko-Żochowska przez wiele lat (od 24 kwietnia 1952 roku do 12 stycznia 1963) z sukcesami występowała w reprezentacji Polski, rozgrywając łącznie 138 meczów, w tym 118 oficjalnych. Zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata (1952), brąz na MŚ (1956 i 1962) oraz brązowy medal Mistrzostw Europy (1955). Ponadto wystąpiła na Mistrzostwach Świata w roku 1960 (4. miejsce).

