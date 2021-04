Siatkówka

W weekend turniej półfinałowy siatkarzy

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze w ramach turnieju półfinałowego o awans do I ligi siatkówki. Legia Warszawa zmierzy się z następującymi zespołami: WKS Wieluń, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki i SMS PZPS I Spała. Turniej rozegrany zostanie w Grodzisku Mazowieckim.



Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym - do turnieju finałowego awansują dwie najlepsze drużyny. W finale play-off, który zaplanowany jest na dni 28.04. - 2.05., rywalizować będzie sześć drużyn, a do I ligi awansują dwie najlepsze.



Turniej półfinałowy:

09.04. Legia Warszawa - WKS Wieluń

09.04. UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki - SMS PZPS I Spała

10.04. WKS Wieluń - SMS PZPS I Spała

10.04. Legia Warszawa - UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki

11.04. UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki - WKS Wieluń

11.04. SMS PZPS I Spała - Legia Warszawa



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka