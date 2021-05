Zapasy

Rafał Krajewski bez kwalifikacji na IO w Tokio

Sobota, 8 maja 2021 r. 21:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Sofii odbywa się zapaśniczy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio - tzw. turniej ostatniej szansy, gdzie czołowi zawodnicy z całego świata rywalizują o ostatnie bilety do Tokio. W stylu klasycznym, w kategorii wagowej do 130 kilogramów do walki stanął zawodnik Legii, Rafał Krajewski. Niestety, legioniście do upragnionego celu zabrakło wygranej w ostatniej walce...



Legionista w 1/8 finału miał się zmierzyć z Chorwatem, Marko Koscevicem, ale ten nie stawił się na macie, w związku z czym Krajewski automatycznie awansował do ćwierćfinału. W nim mierzył się z Azerem, Beką Kandelakim, który wcześniej pewnie pokonał Norwega, Oskara Marvika. I chociaż nasz zapaśnik przegrywał w tej walce już 0:4, nie poddał się, a przy stanie 4:4 zaskoczył rywala akcją i rzutem z klamry, którym ułożył rywala na plecy. Sędzia odklepał "tusz" i awans legionisty do półfinału, w którym przyszło mu rywalizować z Rumunem, Alinem Alexuc Ciurariu.



Przed startem rywalizacji półfinałowej, obaj zawodnicy znali wagę walki - zwycięzca zapewniał sobie awans na Igrzyska (awansowali tam obaj finaliści kat. -130kg). Niestety, Rumun wygrał 5-0. Krajewski w niedzielę zmierzy się ze zwycięzcą repasaży - Kazachem, Alimkhanem Syzdykovem lub Japończykiem, Aratą Sonodą. Zwycięzca zdobędzie brązowy medal, ale nie wywalczy kwalifikacji do Tokio.