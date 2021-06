Zmarł Adam Smelczyński

14 czerwca, w wieku 90 lat, zmarł prawdopodobnie najlepszy w historii sekcji strzeleckiej Legii i całego polskiego strzelectwa, Adam Smelczyński. Pogrzeb odbył się wczoraj na Powązkach Wojskowych. Smelczyński to sześciokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich i srebrny medalista IO w Melbourne (1956), dwukrotny mistrz Europy, wielokrotny medalista mistrzostw Świata i multimedalista mistrzostw Polski. Barwy Legii reprezentował w latach 1961-1981. "Wtedy miałem dobre warunki do treningów. W klubowej przychodni pracowałem jako lekarz stomatolog. Przyjmowałem pacjentów, a potem ćwiczyłem na Bielanach" - wspominał na łamach Przeglądu Sportowego Smelczyński kilkanaście miesięcy temu. Przed pięciu laty, wielkiemu sportowcowi amputowano obie nogi i przygotowano protezy, ale ten jednak wolał poruszać się na wózku. Sylewetkę Adama Smelczyńskiego przedstawiliśmy TUTAJ .

