Kick-boxing

Porażka Niewiadomskiej w 1/4 finału PŚ

Piątek, 17 września 2021 r. 21:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka Legia Fight Club, Aleksandra Niewiadomska udała się z reprezentacją Polski na zawody Pucharu Świata w kick-boxingu, które odbywają się w Budapeszcie. Dzisiaj w stolicy Węgier legionistka stoczyła walkę w kategorii wagowej -60 kilogramów, której stawką był awans do półfinału. Niestety Niewiadomska przegrała z Amandą Millere i to Łotyszka awansowała do strefy medalowej.