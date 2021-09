Legia Warszawa 21-15 AZS AWF Warszawa

W meczu 2. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa wygrała 21-15 w derbowym meczu z AZS AWF Warszawa. Do przerwy legioniści prowadzili 7-3. Kolejny mecz zawodnicy Legii rozegrają za tydzień na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie Arka Rumia. I liga: Legia Warszawa 21-15 (7-3) AZS AWF Warszawa Skład Legii: Daniel Gajda, Wojciech Szonecki, Krzysztof Kucharski, Karol Myszkowski, Mariusz Królak, Saba Kharaishvili, Piotr Bielec, Bartosz Bardziński, Igor Struchkovskyj, Jan Majchrzak, Piotr Zieliński, Hubert Knapik, Sebastian Królak, Jakub Krzemiński, Marcin Brewiński, Wojciech Borys, Jakub Mitek, Krzysztof Książek, Jakub Grefkowicz, Maciej Żarnowski, Maciej Lenartowicz, Clement Gimet, Teimuraz Kharaishvili, Mikołaj Kacz, Adam Wojtacki, Błażej Wywiał, Dawid Poznański, Adrian Rudnik

Kondor - 2 godziny temu, *.chello.pl wreszcie zwycięstwo w rugby odpowiedz

Scorpion - 2 godziny temu, *.chello.pl wreszcie jakieś zwycięstwo odpowiedz

starszy - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo , derby dla nas ! Szkoda że przegapiłem bo bym się przeszedł. Mecze po staremu na Skrze ? odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No zaimponowali Mi,wreszcie zwycięstwo. odpowiedz

