Trójbój

Srebro Karbownik w sztafecie na MŚJ

Wtorek, 21 września 2021 r. 08:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Aleksandrii w Egipcie zakończyły się Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w trójboju, w których startowali zawodnicy naszego klubu. Srebrny medal w sztafecie kobiecej wywalczyła Małgorzata Karbownik, która wraz z Mają Marcinkowską zajęły miejsce na podium za Białorusinkami. Polki uzyskały najlepszy wynik w pływaniu - 2:01.36 min. Druga polska sztafeta, złożona z dwóch legionistek - Poli Wolskiej oraz Katarzyny Dębskiej ukończyła rywalizację na miejscu piątym, z 15 punktami straty do trzeciego miejsca na podium.



Indywidualnie najlepszy wynik w finale zaliczyła Katarzyna Dębska, która dzięki świetnemu finiszowi biegu ze strzelaniem, ukończyła rywalizację na miejscu 10. Piętnasta była Pola Wolska, a Małgorzata Karbownik - 20. Karbownik była zwyciężczynią wyścigu pływackiego, z czasem 2:07.38 min.



W rywalizacji sztafet mieszanych, Igor Radomyski z Legii, wraz z Mają Marcinkowską zajęli 11. miejsce. Igor w rywalizacji indywidualnej zapewnił sobie awans do finału. W nim rozpoczął od nowego rekordu życiowego w pływaniu - na 200 metrów stylem dowolnym miał czas 2:05.04 min., co było czternastym czasem finału MŚJM. W biegu ze strzelaniem legionista został wyprzedzony przez kilkunastu rywali i ostatecznie ukończył rywalizację na miejscu 30.