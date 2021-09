Legia druga w turnieju w Łodzi

Rugbistki Legii Warszawa na miejscu drugim zakończyły kolejny w sezonie 2021/22 turniej mistrzostw Polski w rugby7. W Łodzi nasze zawodniczki rozpoczęły rywalizację od wygranych z Black Roses Posnania 59-0 oraz Diablicami Ruda Śląska 40-6 oraz porażki z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 7-47. W finale legionistki ponownie zmierzyły się z gdańszczankami, tym razem przegrywając 0-39. Trzecie miejsce zajęły Black Roses Poznań, które pokonały 40-5 Diablice Ruda Śląska. Drugi zespół Legii grał w I lidze i w fazie grupowej zanotował jedną porażkę (7-41 z Biało-Zielonymi II) oraz dwie wygrane (z Budowlanymi Łódź 39-5 i 19-12 z AZS AWF Warszawa). W finale Legia II przegrała po bardzo dobrym meczu z Biało-Zielonymi II 10-26. W meczu o trzecie miejsce w pierwszej lidze, AZS AWF Warszawa pojkonał 25-7 Budowlanych Łódź. W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach sezonu 2021/22, Legia z 56 punktami na koncie plasuje się na miejscu drugim w klasyfikacji generalnej. Prowadzące Biało-Zielone Ladies Gdańsk mają cztery punkty przewagi. Legia: 1. Sylwia Rolka (c), 2. Izabella Czumer, 3. Ilona Zaishliuk, 4. Weronika Świstak, 5. Martyna Koźlik, 6. Antonella Reding, 7. Tamara Czumer, 8. Marta Nowosz, 9. Marta Kopczyńska, 10. Monika Pietrzak, 11. Milena Stryczula Legia II: 1. Agnieszka Dołęgowska, 2. Ewelina Fijewska, 3. Kinga Szafrańska, 4. Mariola Kaczmarczyk, 5. Julia Newadzi, 6. Aleksandra Pietruszka, 7. Angelika Singel, 8. Astrid Ilunga, 9. Julia Sadowska, 10. Gabriela Gorzelak, 11. Nikola Michalak, 12. Gabriela Motyl

