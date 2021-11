Łyżwiarstwo

Brąz Marka Kani w PŚ w Stavanger!

Sobota, 20 listopada 2021 r. 20:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zeszłotygodniowy świetny występ Marka Kani w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim dał mu awans z grupy B do grupy A. W ten weekend legionista startuje w norweskim Stavanger w drugich zawodach PŚ w obecnym sezonie. Dzisiaj legionista zaliczył niesamowite starty, zdobywając dwa brązowe medale.



Panczenista Legii wywalczył brązowy medale indywidualnie w grupie A, w wyścigu na 500 metrów, poprawiając swój rekord życiowy. Czas 34,653 sekundy dał Markowi trzecie miejsce. Zwyciężył Kanadyjczyk, Laurent Dubreuil z czasem 34,573s. Brązowy medal Kania wywalczył w wyścigu drużynowym (wraz z Piotrem Michalskim i Damianem Żurkiem) - Polacy uzyskali łączny czas 1:21.250 min. Zwyciężyli Chińczycy w składzie H. Wang, Z. Lian, Z. Ning z czasem 1:20.122 min.



- Jestem w szoku, nie dociera jeszcze do mnie to co się stało. Moim założeniem było, aby utrzymać się w grupie A i nie spaść znów do grupy B, by wyprzedzić kilku gości. Kiedy już dowiedziałem się, że będę w dziesiątce, to był dla mnie szok, a trzecie miejsce... cały czas do mnie nie dociera. Ale jestem z niego bardzo szczęśliwy - powiedział po starcie panczenista Legii.



Pierwszego dnia zawodów w Stavanger, Marek Kania startował w wyścigu grupy A na dystansie 1000 metrów, zajmując 11. miejsce z czasem 1:10.124 min.