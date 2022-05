Sezon z największą liczbą porażek w historii

SONDA Ocena Legii za sezon 2021/22 to:

Sezon 2021/22 był jednym z najgorszych w ponad stuletniej historii Legii Warszawa. Wojskowi zajęli dopiero 10. miejsce w końcowej tabeli Ekstraklasy, co zdarzyło się dopiero po raz czwarty. Wcześniej trzykrotnie kończyli rozgrywki na 10. miejscu w 1936 roku, w 1950 roku i sezonie 1991/92. W ostatnich 12 miesiącach Legia poniosła aż 17 porażek w lidze, czyli dokładnie połowę co jest nowym antyrekordem klubu. Najwięcej porażek Legii w lidze (sezon, liczba porażek, liczba meczów): 2021/22 - 17 (34) 2021/22 - 14 (20) 1936 - 13 (18) 1975/76 - 13 (30) 1976/77 i 1982/83 - 12 (30) 1991/92 - 12 (34) 1950 i 1958 - 11 (22) 1927 - 11 (26) 1977/78 i 2010/11 - 11 (30) 2017/18 - 11 (37)

