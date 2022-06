Pięciobój

Wyniki legionistów w finale Pucharu Świata

Sobota, 25 czerwca 2022 r. 23:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch pięcioboistów Legii Warszawa wystartowało w finałowych zawodach Pucharu Świata w sezonie 2022. Do rywalizacji w tureckiej Ankarze zakwalifikowali się Łukasz Gutkowski oraz Daniel Ławrynowicz. Niestety obaj legioniści nie awansowali do finałowej 18-tki.



Gutkowski zajął miejsce 14. w swojej grupie półfinałowej, w dużej mierze przez słaby wynik w szermierce (15 wygranych i dopiero 27. miejsce). Łukasz miał szósty czas w pływaniu (2:07.77 min.) oraz siódmy wynik w biegu ze strzelaniem (11:04.60 min.). Z kolei Daniel Ławrynowicz był 14. w grupie B. Po słabszym szermierczym starcie (17 wygranych i 18. pozycji), legionista lepiej zaprezentował się w pływaniu (2:08.56 - dziewiąty wynik) oraz biegu ze strzelaniem (11:04.10 min.), ale do finałowej kwalifikacji sporo zabrakło.