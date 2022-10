7-10.10: Weekendowy rozkład jazdy

Dzisiaj o 20:00 na Bemowie nasi koszykarze zmierzą się ze Spójnią Stargard - serdecznie zapraszamy na trybuny. Bilety do kupienia na eBilet.pl oraz przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku. W sobotę przy Łazienkowskiej na meczu z Wartą licznie pojawią się legijne fankluby. Z kolei od rana na boisku przy Obrońców Tobruku 11 mecze w ramach drugiego turnieju mistrzostw Polski w sezonie 2022/23 rozegrają nasze rugbistki. Wstęp wolny. Rozkład jazdy: 07.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 07.10 g. 20:00 FC Den Haag - FC Eindhoven 08.10 g. 13:30 Rugby Białystok - Legia Warszawa [rugby] 08.10 g. 14:00 Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg 08.10 g. 15:30 Pilica Białobrzegi - Legia II Warszawa 08.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań 08.10 g. 18:00 SMS PZPS Spała - Legia Warszawa [siatka] 09.10 g. 15:00 Ekosport Białystok - Legia Ladies [piłka nożna kobiet] 09.10 g. 15:00 Bóbr Tłuszcz - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Tłuszcz, ul. Polna 1] 09.10 g. 16:00 Sokół Ostrów Maz. - Legia II Warszawa [kosz] 09.10 g. 17:30 Lech Poznań - Radomiak Radom 10.10 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Termalika Nieciecza Terminarz meczów rugbistek Legii (ul. Obrońców Tobruku 11): 08.10 g. 09:20 Legia II Warszawa - Budowlani Łódź 08.10 g. 10:40 Legia Warszawa - Black Roses Posnania Poznań 08.10 g. 11:20 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa 08.10 g. 12:40 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa 08.10 g. 13:20 Rugby Kraków - Legia II Warszawa 08.10 g. 14:40 Diablice Ruda Śląska - Legia Warszawa 08.10 g. 15:00 Mecz o 3. miejsce I ligi 08.10 g. 15:20 Finał I ligi 08.10 g. 15:40 Mecz o 3. miejsce ekstraligi 08.10 g. 16:00 Finał ekstraligi Młodzież: 08.10 g. 10:00 KS Grom PRO Warszawa 15 - Legia LSS U8 [ul. Remiszewska 40] 08.10 g. 10:00 Delta Warszawa II 14 - Legia LSS U9 [ul. Syta 123] 08.10 g. 11:00 Delta Warszawa 09 - Legia Warszawa U14 [ul. Jeziorna 2] 08.10 g. 11:00 Legia LSS U10 - Perła Szczaki-Złotokłos 13 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 11:00 Legia LSS U8 - BVB Academy WBS Warsaw 15 11 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 11:00 Legia LSS U9 - Jeziorka MSP Prażmów 14 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 11:45 Rakovia Warszawa 13 - Legia LSS U10 [ul. Wawelska 3] 08.10 g. 12:00 SEMP Ursynów 10 - Legia LSS U13 [ul. Koncertowa 4] 08.10 g. 12:00 Legia Warszawa U17 - Stal Rzeszów 06 [CLJ U17][LTC 7] 08.10 g. 12:30 Legia LSS U11 - KS Grom PRO Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 12:30 Legia LSS U11 - TS Gwardia Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 12:30 Lech Poznań 13 - Legia U10 (sparing) 08.10 g. 13:00 Legia Warszawa U-13 - UKS Basket Siedlce U-13 [kosz, ul. Grójecka 93] 08.10 g. 14:00 Lech Poznań 12 - Legia U11 (sparing) 08.10 g. 14:00 Legia Warszawa U16 - MKS Polonia Warszawa U16 [LTC 7] 08.10 g. 14:00 Legia LSS U12 - Huragan Wołomin 11 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 15:30 Legia Ladies LSS U13 - Barca Academy 10/11 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 16:00 ŁKS Łódź 08 - Legia U15 [Łódź, ul. Krańcowa 19] 08.10 g. 17:00 Legia LSS U14 - Agrykola Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 08.10 g. 18:30 Legia LSS U15 - Białe Orły Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 14:00 Legia Warszawa U12 - MKS Polonia Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 16:00 Legia Warszawa U13 - Legionovia Legionowo 10 [ul. Łazienkowska 3] 09.10 g. 17:00 Arka Gdynia 04/5 - Legia Warszawa U19 [CLJ U19][Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 10] 09.10 g. 19:00 KS Ursus 13 - Legia U10 [ul. Sosnkowskiego 3] 10.10 g. 16:00 KK Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Polna 7a]

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 3-1 Termalica odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Lech 2-2 Radomiak odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ekosport B. 1-3 LEGIA L.! "L" !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Warta ! "L" !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pilica B. 0-2 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie II L. 2-2 Olimpia E odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-0 FC Eindhoven odpowiedz

